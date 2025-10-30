Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство

Врач Агапкин заявил, что вещество спермидин помогает убрать «запах старости»

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» средство, которое помогает устранить «запах старости». Выпуск с объяснением медиков доступен на платформе «Смотрим».

«Многие наверняка замечали, что, когда приходишь в дом, где живет пожилой человек, такой уже в возрасте, есть такой специфический запах», — порассуждал врач. Агапкин объяснил, что запах, исходящий от старого человека, появляется из-за бактерий, которые активизируются с возрастом.

По словам врача, недавнее исследование с участием 80 пожилых людей показало, что активность этих бактерий заметно снижает спермидин — вещество, отвечающее за обновление и здоровье клеток. Агапкин подчеркнул, что спермидин содержится в том числе в некоторых продуктах, например, в соевых бобах, зародышах пшеницы, фундуке, выдержанных сырах, грибах и бананах.

