02:30, 31 октября 2025

Россиянам назвали устраняющее «запах старости» средство

Врач Агапкин заявил, что вещество спермидин помогает убрать «запах старости»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bonsales / Shutterstock / Fotodom  

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» средство, которое помогает устранить «запах старости». Выпуск с объяснением медиков доступен на платформе «Смотрим».

«Многие наверняка замечали, что, когда приходишь в дом, где живет пожилой человек, такой уже в возрасте, есть такой специфический запах», — порассуждал врач. Агапкин объяснил, что запах, исходящий от старого человека, появляется из-за бактерий, которые активизируются с возрастом.

По словам врача, недавнее исследование с участием 80 пожилых людей показало, что активность этих бактерий заметно снижает спермидин — вещество, отвечающее за обновление и здоровье клеток. Агапкин подчеркнул, что спермидин содержится в том числе в некоторых продуктах, например, в соевых бобах, зародышах пшеницы, фундуке, выдержанных сырах, грибах и бананах.

Ранее врач перечислил россиянам способы, помогающие сохранить здоровье сердца в холодное время года. Он, в частности, посоветовал зрителям употреблять меньше кофе осенью.

