10:38, 16 октября 2025Интернет и СМИ

Россиянам перечислили способы сохранить здоровье сердца в холодное время года

Врач Агапкин посоветовал для защиты сердца ограничить потребление кофе осенью
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Bublikhaus / Freepik

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как сохранить здоровье сердца осенью. Способы уберечь себя от заболеваний сердечно-сосудистой системы в холодное время года он перечислил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Для защиты сердца Агапкин посоветовал россиянам ограничить потребление кофе. Он объяснил, что кофеин, который содержится в этом напитке, может вызывать тревожность и оказывать нагрузку на сердце. Вместо кофе, по мнению специалиста, лучше пить много воды: по полтора-два литра в день.

Еще одним способом укрепить здоровье сердца Агапкин назвал физические нагрузки. Врач заявил, что необходимо выделять 30-40 минут в день для прогулки быстрым шагом. «Надо на работе делать паузы. Каждый час хотя бы на две-три минуты отойти от монитора, потянуться, походить немного. Это позволяет сбросить напряжение и активизировать кровоток», — дал еще одну рекомендацию Агапкин.

Кроме того, осенью следует увеличить потребление рыбы и добавить в рацион бананы, которые содержат магний и калий. К полезным для сердца продуктам Агапкин также отнес горький шоколад. «Долька горького шоколада не будет лишней, потому что шоколад, именно горький шоколад, улучшает кровоток», — подчеркнул он.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» раскрыл неожиданное преимущество сала. По его словам, при жарке этого продукта практически не выделяются канцерогены.

