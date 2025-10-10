Россиянам раскрыли неожиданное преимущество сала

Врач Агапкин заявил, что для жарки лучше всего подходит сало

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданное преимущество сала. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что для жарки подходят очищенные от примесей, то есть рафинированные масла, а также масла, содержащие большое количество насыщенных жирных кислот. Врач объяснил, что при нагревании этих масел практически не выделяются канцерогены.

По словам медика, под это определение подходят масло авокадо и сало. «С одной стороны — это рафинированное масло авокадо, там большое количество насыщенных жиров. А сало — нерафинированное, но там в основном насыщенные жиры», — раскрыл Агапкин неожиданное преимущества двух продуктов.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала пользу сала. Она рассказала, что продукт снижает риск инфарктов и инсультов.