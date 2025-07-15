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14:24, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал поводы срочно обратиться к врачу при шуме в ушах

Врач Мясников предупредил, что шум в ушах может указывать на аневризму
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда нужно срочно обратиться к специалисту при шуме в ушах. В ролике, опубликованном в Telegram, он предупредил, что этот симптом может указывать на аневризму.

Мясников призвал обращаться к врачу, если шум является пульсирующим или сопровождается головокружением, или болью в ушах. Еще одним веским поводом срочно посетить специалиста он назвал шум только в одном ухе.

Как объяснил доктор, эти признаки могут свидетельствовать об аневризме или шванноме — опухоли слухового нерва. Он добавил, что специалист, скорее всего, в таком случае назначит МРТ головного мозга, которая позволит выявить причину шума в ушах.

Ранее Мясников назвал группу препаратов, которые могут провоцировать шум в ушах. По словам телеврача, неприятный симптом исчезает при прекращении приема этих лекарств.

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