Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:45, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли опасность приема популярной группы препаратов

Врач Мясников заявил, что прием мочегонных препаратов ухудшает слух

Фото: Freestocks / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что мочегонные лекарства ухудшают слух. Выпуск, в котором доктор раскрыл россиянам опасность приема этой популярной группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что прием мочегонных средств приводит к ухудшению слуха. «Сразу садится слух, особенно если мощные мочегонные», — подчеркнул специалист.

Кроме того, по словам врача, прием мочегонных лекарств вызывает шум в ушах. Однако, как отметил доктор, при отмене приема этой группы препаратов шум в ушах проходит. «Очень много лекарств вызывают шум в ушах. Это и эналаприл для лечения артериальной гипертонии, это и противосудорожные лекарства, это лекарства для понижения кислотности желудка», — заключил он.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак опасной опухоли. Специалист рассказал, что шум в ушах иногда может быть симптомом опухоли слухового нерва. Медик настоятельно рекомендовал пройти обследование при появлении недуга.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

      Москвичам рассказали о погоде на выходные

      Шансы Польши обойтись без российского газа оценили

      Исполнитель роли Человека-паука расстался с девушкой

      Продажи iPhone 16 запретят в Индонезии

      Арестованному в России французу запросили более трех лет колонии

      Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за каждого ребенка

      Депутат Госдумы рассказал о «нелепой и абсурдной» ситуации с якобы пленными бойцами СВО

      Посланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву

      Беспилотник ракетным ударом уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше