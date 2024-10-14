Россиянам раскрыли опасность приема популярной группы препаратов

Врач Мясников заявил, что прием мочегонных препаратов ухудшает слух

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что мочегонные лекарства ухудшают слух. Выпуск, в котором доктор раскрыл россиянам опасность приема этой популярной группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что прием мочегонных средств приводит к ухудшению слуха. «Сразу садится слух, особенно если мощные мочегонные», — подчеркнул специалист.

Кроме того, по словам врача, прием мочегонных лекарств вызывает шум в ушах. Однако, как отметил доктор, при отмене приема этой группы препаратов шум в ушах проходит. «Очень много лекарств вызывают шум в ушах. Это и эналаприл для лечения артериальной гипертонии, это и противосудорожные лекарства, это лекарства для понижения кислотности желудка», — заключил он.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак опасной опухоли. Специалист рассказал, что шум в ушах иногда может быть симптомом опухоли слухового нерва. Медик настоятельно рекомендовал пройти обследование при появлении недуга.