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12:32, 17 января 2024Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидный признак опасной опухоли

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шум в ушах может быть признаком опухоли слухового нерва. Неочевидный признак опасного недуга он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что шум в ушах иногда может быть симптомом опухоли слухового нерва. «Там уже нужна и операция и много-много разных вмешательств, это приводит к глухоте», — предупредил доктор. Медик настоятельно рекомендовал пройти обследование при появлении шума в ушах, чтобы исключить возможность шванномы слухового нерва — доброкачественного новообразования, которое влияет на слух и равновесие.

Врач также добавил, что шум в ушах может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств. «Достаточно несколько таблеток аспирина — будет пожизненный шум в ушах», — отметил специалист В число препаратов, прием которых может приводить к такому состоянию, от также включил мочегонные и антибиотики.

Ранее терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что головокружения могут свидетельствовать о развитии опухоли мозга. Врачи также рассказали, что головокружения могут выступать предвестниками инсульта.

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      Олег Давыдов
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