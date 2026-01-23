Реклама

Россия
16:20, 23 января 2026Россия

Стало известно о смерти российского школьника во время урока

СК Ленобласти сообщил о смерти ребенка во время урока физкультуры
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Выборге Ленобласти врачи не смогли спасти 14-летнего школьника, которому потребовалась медпомощь. О его смерти сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

Как установило ведомство, подростку стало плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место медики провели реанимацию, но мальчик так и не пришел в сознание. Были ли у него проблемы со здоровьем, не уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Точные причины произошедшего установит экспертиза.

В сентябре аналогичный случай зафиксировали в городе Елизово Камчатского края. Там на физкультуре стало плохо 15-летней девочке. Спасти ее не смогли.

До этого школьнику стало плохо на тренировке по хоккею в Асбесте Свердловской области. 14-летний мальчик выполнял упражнения, когда упал на лед. Подростка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

