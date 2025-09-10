Стало известно о смерти подростка на уроке физкультуры в российской школе

На Камчатке девочке стало плохо на уроке физкультуры, ее не смогли спасти

В городе Елизово Камчатского края школьнице стало плохо на уроке физической культуры, врачи не смогли ее спасти. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Во время занятия резко стало плохо 15-летней девочке. Прибывшие врачи зафиксировали клиническую смерть. Причину случившегося установит экспертиза.

Ранее школьнику стало плохо на тренировке по хоккею в Асбесте Свердловской области. Школьники вышли на лед, размялись, после чего тренер рассказал им план занятий. 14-летний мальчик начал выполнять упражнения, но почти сразу ему стало плохо — он упал на лед. Врачи не смогли его спасти.

До этого стало известно о смерти ученика на уроке в Приморском крае. Подростку было 15 лет, причины случившегося устанавливают.