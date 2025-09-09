Россия
15:05, 9 сентября 2025Россия

В российской школе ученик скончался во время урока

В Приморском крае 15-летний школьник умер во время урока
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Приморском крае 15-летний ученик школы скончался во время урока. Об этом сообщает Telegram-канал регионального Следственного комитета.

Все произошло 9 сентября в селе Чугуевка. Утром посреди урока мальчику стало плохо, после чего он скончался. Причина смерти на данный момент устанавливается.

«По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ранее в Ульяновской области на линейке 1 сентября из-за жары стало плохо 12-летней девочке с пороком сердца. В момент недомогания присутствующие дали ей воды и сопроводили в медкабинет, откуда ее госпитализировали. Однако спасти ребенка врачи не смогли — у пациентки отказал кардиостимулятор.

