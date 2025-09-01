Названа причина смерти 12-летней школьницы после линейки в российском лицее

Остановка кардиостимулятора стала причиной смерти школьницы под Ульяновском

Причиной смерти 12-летней школьницы после торжественной линейки в лицее Ульяновской области стала остановка кардиостимулятора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом причина остановки электронного устройства не названа.

Девочке стало плохо из-за жары прямо во время линейки в честь 1 сентября в лицее поселка Октябрьский. В момент недомогания присутствующие дали ей воды и сопроводили в медкабинет, откуда ее госпитализировали. Однако спасти ребенка врачи не смогли. Сообщалось, что ученица имела инвалидность и страдала от порока сердца.

В конце августа похожий случай произошел в Бердске Новосибирской области. Там школьнице стало плохо во время репетиции торжественной линейки перед Днем знаний. Как рассказали в учебном заведении, у девятиклассницы произошла внезапная остановка сердца.