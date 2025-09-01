Появились подробности о смерти школьницы на репетиции 1 сентября

В Бердске школьнице стало плохо на репетиции 1 сентября из-за проблем с сердцем

Причиной смерти школьницы на репетиции 1 сентября в Бердске Новосибирской области стали проблемы с сердцем. Об этом сообщили в школе №3, где все произошло, пишет KP.RU.

«Девочку [когда ей стало плохо на репетиции] повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте», — сообщили в школе.

Там добавили, что девятиклассница была отличницей и активно участвовала в жизни школы. Кроме того, она занималась в патриотическом клубе.

О смерти девятиклассницы в Бердске стало известно 27 августа. Сообщалось, что девочке резко стало плохо после того, как она вместе со сверстниками пришла на репетицию. Преподаватели пытались оказать ей первую помощь, но не смогли ее спасти.