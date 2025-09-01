Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 1 сентября 2025Россия

Появились подробности о смерти школьницы на репетиции 1 сентября

В Бердске школьнице стало плохо на репетиции 1 сентября из-за проблем с сердцем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Причиной смерти школьницы на репетиции 1 сентября в Бердске Новосибирской области стали проблемы с сердцем. Об этом сообщили в школе №3, где все произошло, пишет KP.RU.

«Девочку [когда ей стало плохо на репетиции] повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте», — сообщили в школе.

Там добавили, что девятиклассница была отличницей и активно участвовала в жизни школы. Кроме того, она занималась в патриотическом клубе.

О смерти девятиклассницы в Бердске стало известно 27 августа. Сообщалось, что девочке резко стало плохо после того, как она вместе со сверстниками пришла на репетицию. Преподаватели пытались оказать ей первую помощь, но не смогли ее спасти.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Россиянин помог Украине устроить диверсию на родине

    Лолита заявила о поджоге квартиры организатора ее концерта

    Виктория Боня в откровенном наряде посетила Венецианский фестиваль

    Переговоры Путина и Моди завершились

    Россиянин устроил резню в квартире бывшей жены

    Названы варианты спасения застрявшей на пике Победы россиянки Наговициной

    Дмитриев назвал главное отличие ШОС от разгромленного западного мира

    Стало известно об «огрызающихся» в белгородском приграничье бойцах ВСУ

    Подробности убийства Парубия раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости