Россия
09:10, 27 августа 2025Россия

Стало известно о смерти российской школьницы на репетиции к 1 сентября

В Бердске школьнице стало плохо на репетиции к 1 сентября, врачи ее не спасли
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Бердске Новосибирской области школьнице стало плохо на репетиции по подготовке к 1 сентября, врачи не смогли ее спасти. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По информации канала, плохо себя почувствовала ученица девятого класса. Она вместе со сверстниками пришла на репетицию, чтобы подготовить танец в честь праздника. Самочувствие девочки ухудшилось еще до репетиции — преподаватель и школьники пытались оказать ей помощь, но безуспешно.

Школьница, как сообщается, была активной и хорошо училась. Она занималась в военно-патриотическом клубе и раньше ходила на танцы. Ученица перестала ходить на занятие по танцам по состоянию здоровья. Причина случившегося пока неизвестна.

Ранее в Красноармейском районе Волгограда у 54-летней учительницы оторвался тромб во время последнего звонка. Женщину не смогли спасти. После случившегося всех детей завели в школу, чтобы они не могли наблюдать за происходящим.

