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12:32, 25 мая 2025Россия

У российской учительницы во время последнего звонка оторвался тромб

В Волгограде у учительницы оторвался тромб на последнем звонке, она не выжила
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Красноармейском районе Волгограда у 54-летней учительницы Елены Козачковой оторвался тромб во время последнего звонка. Женщину не смогли спасти, сообщила директор образовательного учреждения Елена Шведова, ее слова приводит v1.ru.

«Шла линейка, все, как обычно, ничего не предвещало беды. Неожиданно Елене Владимировне стало плохо, и внезапно она просто упала. Я заметила, что все столпились в одном месте. Елена Владимировна лежала. Все присутствующие пытались привести ее в чувство, вызывали скорую», — рассказал один из учеников.

Он добавил, что после случившегося всех детей завели в школу, чтобы они не могли наблюдать за происходящим. Сначала дети думали, что учительница упала в обморок, однако впоследствии выяснилось, что у нее оторвался тромб.

Ранее в школе Красного Сулина Ростовской области перед последним звонком обрушился потолок. Из-за протечки кровли во время сильных осадков в актовом зале оказались повреждены две секции потолка.

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