Школьник скончался после тренировки по хоккею в российском регионе

В Асбесте 14-летний школьник умер после тренировки по хоккею

В Свердловской области 14-летний школьник умер после тренировки по хоккею. Об этом сообщает издание e1.ru со ссылкой на тренера.

Все произошло в городе Асбест 9 сентября. Школьники вышли на лед, размялись, после чего тренер рассказал им план занятий. 14-летний мальчик начал выполнять упражнения, но почти сразу ему стало плохо. Он опустился на колени и упал на лед.

«Я закричал, что срочно позовите врачей. У нас есть дежурный врач. Тут же позвал второго тренера. Мы его взяли под руки и передали нашим медикам. Дальше они пытались его реанимировать», — рассказал тренер.

Школьника госпитализировали, однако спасти его не удалось. отмечается, что до этого момента никаких проблем со здоровьем у него не было.

В этот же день стало известно, что в Приморском крае 15-летний ученик школы скончался во время урока. Все произошло 9 сентября в селе Чугуевка. Утром посреди урока мальчику стало плохо, после чего он умер.