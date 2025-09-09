Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:22, 9 сентября 2025Россия

Школьник скончался после тренировки по хоккею в российском регионе

В Асбесте 14-летний школьник умер после тренировки по хоккею
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Свердловской области 14-летний школьник умер после тренировки по хоккею. Об этом сообщает издание e1.ru со ссылкой на тренера.

Все произошло в городе Асбест 9 сентября. Школьники вышли на лед, размялись, после чего тренер рассказал им план занятий. 14-летний мальчик начал выполнять упражнения, но почти сразу ему стало плохо. Он опустился на колени и упал на лед.

«Я закричал, что срочно позовите врачей. У нас есть дежурный врач. Тут же позвал второго тренера. Мы его взяли под руки и передали нашим медикам. Дальше они пытались его реанимировать», — рассказал тренер.

Школьника госпитализировали, однако спасти его не удалось. отмечается, что до этого момента никаких проблем со здоровьем у него не было.

В этот же день стало известно, что в Приморском крае 15-летний ученик школы скончался во время урока. Все произошло 9 сентября в селе Чугуевка. Утром посреди урока мальчику стало плохо, после чего он умер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Представлен iPhone 17

    Шведский министр здравоохранения упала в обморок в прямом эфире

    В Москве открылась уникальная выставка искусства КНДР

    Российский футболист сравнялся по трансферной стоимости с Роналду

    Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

    Селена Гомес опубликовала фото топлес

    Трамп обвинил Россию в оттягивании урегулирования на Украине

    Востоковед объяснил удары Израиля по Катару

    Заподозренный в отмывании денег на СВО военблогер прокомментировал обвинения

    Названа главная статья расходов украинского бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости