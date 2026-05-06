15:28, 6 мая 2026Интернет и СМИ

В России запретили один из старейших развлекательных порталов и два сайта с анекдотами

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в России запретил один из старейших развлекательных порталов «ЯПлакалъ». Об этом сообщает Baza в Telegram.

Такое решение принял Чертановский районный суд Москвы. Также были запрещены еще два портала с анекдотами.

Прокуратура потребовала заблокировать все три ресурса. Утверждается, что на «ЯПлакалъ» и других двух сайтах в открытом доступе находились материалы, унижающие человеческое достоинство и оскорбляющие людей по национальному или расовому признаку.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела». Меру объяснили тем, что ресурс распространял ЛГБТ-контент (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«ЯПлакалъ» — развлекательный веб-портал и коллективный блог, запущенный в мае 2004 года. На сайте публикуются новости и юмористический контент.

