Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Такие дела» из-за пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ведомство ограничило доступ к ресурсу 24 апреля из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В Роскомнадзоре подчеркнули, что администрация сайта не выполнила требования ведомства ограничить доступ к запрещенному в России контенту.

Издание подтвердило в Telegram, что его сайт заблокировали. В сообщении также отмечалось, что Роскомнадзор предписал «Таким делам» удалить интернет-ресурс целиком из-за материалов, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

