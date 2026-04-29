15:32, 29 апреля 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Такие дела» из-за пропаганды ЛГБТ
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ведомство ограничило доступ к ресурсу 24 апреля из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В Роскомнадзоре подчеркнули, что администрация сайта не выполнила требования ведомства ограничить доступ к запрещенному в России контенту.

Издание подтвердило в Telegram, что его сайт заблокировали. В сообщении также отмечалось, что Роскомнадзор предписал «Таким делам» удалить интернет-ресурс целиком из-за материалов, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее стало известно, что в России заблокировали самый известный в стране аниме-сайт Shikimori. Причина ограничений не уточнялась.

    Последние новости

    Украина выставила Израилю требование из-за России

    В Москве появится новый трамвайный маршрут

    Пользу модного протеинового хлеба оценили

    В США признали способность «Хвасонов» КНДР продавить американскую оборону

    Белоусов обратился к российским военным

    Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на хоккейных матчах

    Британия ответила на высылку сотрудника посольства в России

    В России родители пришли за ребенком в детсад и обнаружили воспитательницу спящей

    Раскрыты последствия похолодания для клещей

    УАЗ сообщил о планах увеличить продажи машин

    Все новости
