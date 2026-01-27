Роскомнадзор заблокировал самый известный аниме-сайт в России

Роскомнадзор заблокировал электронную энциклопедию аниме и манги Shikimori

Роскомнадзор заблокировал энциклопедию аниме и манги Shikimori, который считается самым известным аниме-сайтом в России. Информация об этом доступна в реестре запрещенных сайтов ведомства.

«Доступ ограничивается к сайту», — говорится в сообщении реестра от 22 января. При этом отмечается, что в перечь запрещенных страница была внесена 26 января.

Факт блокировки подтвердили и на форуме энциклопедии. Причина, по которой доступ к Shikimori ограничили, не уточняется.

В октябре 2025 года стало известно, что Роскомнадзор заблокировал самую крупную в мире базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList. Ресурс внесли в реестр запрещенных сайтов 22 октября.

В октябре 2024 года ведомство добавило в перечь сайтов, содержащих запрещенную информацию, известный сайт фанфиков Ficbook. Отмечалось, что ранее Роскомнадзор требовал от ресурса удалить материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных отношений.