Интернет и СМИ
22:02, 24 октября 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал крупнейшее сообщество по аниме

Роскомнадзор заблокировал крупнейшее сообщество по аниме и манге MyAnimeList
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, доступ ограничен 22 октября.

До этого Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely из-за нарушения антитеррористических требований.

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для проверки скорости интернета.

