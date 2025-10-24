Роскомнадзор заблокировал крупнейшее сообщество по аниме и манге MyAnimeList

Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, доступ ограничен 22 октября.

До этого Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely из-за нарушения антитеррористических требований.

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для проверки скорости интернета.