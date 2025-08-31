В России ограничили доступ к сервису премиального такси

В Москве ограничили доступ к сервису премиального такси Wheely

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely из-за нарушения антитеррористических требований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора. В результате ограничен доступ к информации, размещенной на сайте сервиса, а также приложению. Причиной такого решения стали нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом. В частности, речь идет о непредоставлении данных в «Единую региональную навигационно-информационную систему» (ГИС ЕРНИС).

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для проверки скорости интернета. Решение было принято в связи с «выявленными угрозами безопасности Рунета». В ведомстве посоветовали использовать российские сервисы для замера скорости и качества интернет-соединения.