08:40, 31 августа 2025Силовые структуры

В России ограничили доступ к сервису премиального такси

В Москве ограничили доступ к сервису премиального такси Wheely
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / Global Look Press

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely из-за нарушения антитеррористических требований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора. В результате ограничен доступ к информации, размещенной на сайте сервиса, а также приложению. Причиной такого решения стали нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом. В частности, речь идет о непредоставлении данных в «Единую региональную навигационно-информационную систему» (ГИС ЕРНИС).

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для проверки скорости интернета. Решение было принято в связи с «выявленными угрозами безопасности Рунета». В ведомстве посоветовали использовать российские сервисы для замера скорости и качества интернет-соединения.

