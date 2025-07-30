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12:39, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для проверки скорости интернета

Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Роскомнадзор заблокировал популярный сервис Speedtest для проверки скорости интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что доступ к Speedtest был ограничен в связи с выявленными угрозами безопасности Рунета. В ведомстве посоветовали использовать российские сервисы для замера скорости и качества интернет-соединения.

Ранее стало известно, что в России заблокировали сайт популярного агрегатора криптообменников BestChange. Уточнялось, что юристы агрегатора занялись вопросом снятия блокировки с ресурса.

Перед этим сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к странице книжного сайта BAbook. Создателем ресурса является известный писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

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