Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для проверки скорости интернета

Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest для проверки скорости интернета

Роскомнадзор заблокировал популярный сервис Speedtest для проверки скорости интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что доступ к Speedtest был ограничен в связи с выявленными угрозами безопасности Рунета. В ведомстве посоветовали использовать российские сервисы для замера скорости и качества интернет-соединения.

Ранее стало известно, что в России заблокировали сайт популярного агрегатора криптообменников BestChange. Уточнялось, что юристы агрегатора занялись вопросом снятия блокировки с ресурса.

Перед этим сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к странице книжного сайта BAbook. Создателем ресурса является известный писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).