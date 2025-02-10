В России заблокировали сайт BestChange

В России заблокировали сайт агрегатора криптообменников BestChange

Сайт популярного агрегатора криптообменников BestChange подвергся блокировке в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам.

При попытке зайти на ресурс появляется уведомление о том, что доступ к сайту не удается получить.

О блокировке также сообщается в Telegram-канале BestChange. Уточняется, что юристы агрегатора уже занимаются вопросом разблокировки сайта.

По данным РБК, Роскомнадзор в прошлом как минимум трижды ограничивал доступ к порталу BestChange. Отмечается, что во всех случаях юридическим представителям агрегатора удавалось добиться разблокировки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность разблокировки в России соцсети X. Представитель Кремля указал, что ограничения с платформы будут сняты, как только она выполнит требования российского законодательства. Перед этим в Роскомнадзоре сообщили, что оснований для разблокировки X в России нет.

В декабре в России ограничили доступ к мессенджеру Viber. Как пояснили в Роскомнадзоре, такая мера была принята из-за нарушения сервисом требований российского законодательства к организаторам распространения информации.