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15:09, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

В России заблокировали сайт BestChange

В России заблокировали сайт агрегатора криптообменников BestChange
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сайт популярного агрегатора криптообменников BestChange подвергся блокировке в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам.

При попытке зайти на ресурс появляется уведомление о том, что доступ к сайту не удается получить.

О блокировке также сообщается в Telegram-канале BestChange. Уточняется, что юристы агрегатора уже занимаются вопросом разблокировки сайта.

По данным РБК, Роскомнадзор в прошлом как минимум трижды ограничивал доступ к порталу BestChange. Отмечается, что во всех случаях юридическим представителям агрегатора удавалось добиться разблокировки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность разблокировки в России соцсети X. Представитель Кремля указал, что ограничения с платформы будут сняты, как только она выполнит требования российского законодательства. Перед этим в Роскомнадзоре сообщили, что оснований для разблокировки X в России нет.

В декабре в России ограничили доступ к мессенджеру Viber. Как пояснили в Роскомнадзоре, такая мера была принята из-за нарушения сервисом требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

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