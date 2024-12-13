За многочисленные нарушения закона в России ограничили доступ к сервису Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber за нарушения закона

В России ограничили доступ к мессенджеру Viber. О блокировке Роскомнадзор сообщил в официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что такая мера была принята из-за нарушения Viber требований российского законодательства к организаторам распространения информации. Речь идет о требованиях, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков.

Кроме того, доступ к Viber ограничили из-за размещения противоправной информации.

В марте Таганский суд Москвы оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей. Причиной послужило неудаление мессенджером запрещенного контента.

Перед этим компании выписывали административный штраф в размере одного миллиона рублей. Уточнялось, что к такой мере привел отказ сервиса удалять ложную информацию в сообществах о спецоперации на Украине, а также жертвах среди населения.