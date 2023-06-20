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12:41, 20 июня 2023Интернет и СМИ

Viber впервые оштрафовали за неудаление фейков на один миллион рублей

Суд в Москве впервые оштрафовал Viber за неудаление ложной информации на миллион рублей

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мировой суд Таганского района Москвы впервые оштрафовал мессенджер Viber за неудаление фейков о спецоперации на территории Украины и ее участниках на один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию Viber Media виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ)», — огласил решение судья. Мессенджеру назначили наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей.

Причиной для такой меры послужила отказ сервиса удалять ложную информацию в сообществах о спецоперации на Украине, а также жертвах среди населения.

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    Олег Давыдов
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