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11:14, 1 июня 2023Интернет и СМИ

WhatsApp оштрафовали на три миллиона рублей

Суд оштрафовал WhatsApp на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

В России впервые оштрафовали популярный мессенджер WhatsApp за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом пишет РИА Новости.

Суд в Москве признал WhatsApp LLC виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Компанию обязали выплатить административный штраф в размере трех миллионов рублей.

Причиной для такой меры послужила размещенная в мессенджере информация о препарате «Лирика». Как уточняет ТАСС, речь идет о рассылке пользователям через отдельный чат предложений о свободной продаже препарата, в то время как для него установлены особые правила оборота.

О том, что WhatsApp грозит штраф за неудаление противоправной информации, сообщалось 19 мая. Протокол в отношении компании составил Роскомнадзор.

Ранее WhatsApp в России привлекался к ответственности за отказ локализовать данные отечественных пользователей. В августе 2021 года компанию обязали выплатить за это нарушение четыре миллиона рублей. Спустя год за повторный отказ локализовать данные россиян ее оштрафовали на 18 миллионов рублей.

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    Маргарита Щигарева
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