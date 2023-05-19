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18:18, 19 мая 2023Интернет и СМИ

WhatsApp в России пригрозили штрафом

Роскомнадзор составил протокол в отношении WhatsApp за неудаление запрещенного контента

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Популярному мессенджеру WhatsApp грозит штраф в России за неудаление запрещенного контента — Роскомнадзор составил в отношении компании соответствующий протокол. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в суд в Москве поступил протокол в отношении компании по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законодательством).

Данная норма предусматривает наложение административного штрафа. Его размер для юридических лиц — от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей. При этом компания впервые привлекается к ответственности в России по этой статье.

Ранее по аналогичной статье в России оштрафовали Google. Компанию обязали выплатить три миллиона рублей за неудаление роликов с запрещенной информацией, в том числе с пропагандой ЛГБТ.

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Маргарита Щигарева
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