WhatsApp в России пригрозили штрафом

Роскомнадзор составил протокол в отношении WhatsApp за неудаление запрещенного контента

Популярному мессенджеру WhatsApp грозит штраф в России за неудаление запрещенного контента — Роскомнадзор составил в отношении компании соответствующий протокол. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в суд в Москве поступил протокол в отношении компании по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законодательством).

Данная норма предусматривает наложение административного штрафа. Его размер для юридических лиц — от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей. При этом компания впервые привлекается к ответственности в России по этой статье.

Ранее по аналогичной статье в России оштрафовали Google. Компанию обязали выплатить три миллиона рублей за неудаление роликов с запрещенной информацией, в том числе с пропагандой ЛГБТ.