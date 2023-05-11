Google оштрафовали в России за неудаление роликов с пропагандой ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление роликов с пропагандой ЛГБТ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 миллиона рублей за неудаление роликов с запрещенной информацией, в том числе с пропагандой ЛГБТ. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает РИА Новости.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством России»). Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», — говорится в заявлении.