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21:00, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

В России составили новый протокол на Google

Российский суд составил на Google новый протокол за отказ удалять запрещенную информацию

Фото: Offenberg / Globallookpress.com

В России составили новый протокол на компанию Google за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По данным агентства, компании может грозить штраф в размере до четырех миллионов рублей.

В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала корпорацию Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube и обязали выплатить штраф в размере двух миллиардов рублей.

Законность штрафа в сентябре 2022 года признал Таганский районный суд Москвы. В марте 2023 года аналогичное решение приняла апелляционная инстанция.

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Ксения Кривотулова
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