В России составили новый протокол на Google

Российский суд составил на Google новый протокол за отказ удалять запрещенную информацию

В России составили новый протокол на компанию Google за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По данным агентства, компании может грозить штраф в размере до четырех миллионов рублей.

В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала корпорацию Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением YouTube и обязали выплатить штраф в размере двух миллиардов рублей.

Законность штрафа в сентябре 2022 года признал Таганский районный суд Москвы. В марте 2023 года аналогичное решение приняла апелляционная инстанция.