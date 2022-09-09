Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Суд оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление фейков

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Таганский районный суд Москвы оставил в силе решение о многомиллиардном штрафе против Google, утвердив взыскание с американской компании 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление фейков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Постановление мирового судьи о признании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении административного штрафа (...) оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании — без удовлетворения», — сообщили в инстанции.

Отмечается, что если компания не выплатит штраф в течение 60 суток, то суд направит материалы дела судебным приставам для принудительного взыскания.

Материалы по теме:
Время решать. Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Время решать.Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
15 ноября 2021
Попали в оборот. Американские соцсети годами не удаляют противоправный контент. В России их заставили за это платить
Попали в оборот.Американские соцсети годами не удаляют противоправный контент. В России их заставили за это платить
30 декабря 2021

Поводом для привлечения Google к ответственности, как рассказали представители Роскомнадзора, послужили материалы на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании. Утверждается, что опубликованный на платформе контент целенаправленно способствует распространению недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине и дискредитирует Вооруженные силы России.

Кроме того, в ведомстве заявили, что на YouTube есть материалы, которые пропагандируют экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным принудительное взыскание приставами с Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа. Уточнялось, что суд не нашел нарушений закона в действиях приставов.

В сентябре 2021 года Роскомнадзор сообщил о готовности назначать оборотные штрафы в отношении IT-компаний за неудаление запрещенной на территории России информации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении
Оценена ситуация на российском рынке новостроек
Двухтонный станок раздавил бизнесмена на складе в Подмосковье
Названы лучшие места для свиданий в Москве
Онколог назвала методы борьбы со слабостью и тошнотой после химиотерапии
Marvel создала специальную комнату для обсуждения секретных проектов
В Литве заявили об обеспечении Украины военной техникой на полгода
В Британии за несколько часов до смерти королевы предложили пожить в ее поместье
МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС
В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.