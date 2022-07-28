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Принудительное взыскание с Google оборотного штрафа признали законным

Суд признал законным принудительное взыскание с Google 7,2 млрд руб. оборотного штрафа

Фото: Shutterstock

Замоскворецкий суд Москвы признал законным принудительное взыскание приставами с компании Google более 7,2 миллиарда рублей оборотного штрафа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Суд отказал представителю компании Google в иске к Главному управлению ФССП России о признании незаконным взыскания с компании штрафа в размере более 7,2 миллиарда рублей», — сказала пресс-секретарь суда Анна Днепровская.

Отмечается, что суд не нашел нарушений закона в действиях приставов, взыскавших штраф с Google.

В декабре 2021 года Таганский районный суд Москвы назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 миллиарда рублей. Причиной стало систематическое неудаление компанией запрещенной в России информации.

Евгения Наумова
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