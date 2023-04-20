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11:52, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

Владельца «Википедии» оштрафовали в России на 1,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 миллиона за отказ удалить статью о СВО

Фото: Echosciences Grenoble / Wikipedia

Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую онлайн-энциклопедией «Википедия», за отказ удалить статью об эпизоде специальной военной операции. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Wikimedia Foundation признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством России»). Компании назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что поводом для привлечения к административной ответственности стала статья в «Википедии» о боях за город Ахтырку в феврале-марте 2022 года.

19 апреля Роскомнадзор сообщил об отказе «Википедии» удалять десятки запрещенных в России материалов. Как рассказали в ведомстве, на сайте онлайн-энциклопедии содержатся фейки о ходе спецоперации на Украине, а также материалы, оправдывающие экстремистскую и террористическую деятельность.

Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали в России за отказ удалять материалы. 6 апреля суд оштрафовал компанию на 800 тысяч рублей за неудаление статьи о запрещенной и признанной экстремистской песне. До этого организации выписали штраф в размере двух миллионов рублей за отказ удалить материал о боевых действиях в рамках СВО.

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Евгения Наумова
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