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18:37, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

«Википедия» отказалась удалять десятки запрещенных в России материалов

Роскомнадзор сообщил об отказе «Википедии» удалять 137 запрещенных в России материалов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Роскомнадзор заявил об отказе онлайн-энциклопедии «Википедия» удалять десятки запрещенных в России материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Всего на данный момент "Википедия" не удалила 137 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации», — говорится в заявлении регулятора.

Как отмечает ведомство, на сайте онлайн-энциклопедии по-прежнему остаются доступны фейки о ходе спецоперации и российской армии. Помимо этого, ресурс не удаляет материалы, содержащие оправдание экстремистской и террористической деятельности, информацию о способах употребления наркотиков, а также суицидальный и иной запрещенный контент.

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В Роскомнадзоре также сообщили, что на сегодняшний день суд в общей сложности оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, владеющую русскоязычной версией «Википедии», на 12,6 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Еще три протокола о привлечении компании к административной ответственности находятся на рассмотрении в суде, заявил регулятор.

«Требования по удалению запрещенной информации распространяются на все компании, работающие в России. Меры за их несоблюдение будут применяться в соответствии с действующим законодательством», — заключили в ведомстве.

Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали в России за отказ удалять материалы. 18 апреля суд Москвы назначил Wikimedia Foundation штраф в размере 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного видео. До этого организацию по аналогичной причине обязали выплатить еще два миллиона рублей.

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Олег Давыдов
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