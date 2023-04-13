Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 миллиона рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 миллиона рублей за неудаление запрещенной статьи

Суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», на два миллиона рублей. Как сообщает ТАСС, причиной послужило неудаление запрещенной статьи.

Wikimedia Foundation признали виновной по части 2 статьи 13.41 кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законодательством). «Назначить организации наказание в виде штрафа в размере два миллиона рублей», — сказал судья.

Уточняется, что Wikimedia Foundation выписали штраф за неудаление статьи о боевых действиях в рамках спецоперации на Украине и проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав России. Согласно данным Роскомнадзора, в материале представлена недостоверная информация.

Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали в России за отказ удалить материалы. Так, в апреле организацию обязали выплатить 800 тысяч рублей за неудаление информации о запрещенной и признанной экстремистской песне российской группы «Психея». Перед этим организации выписали штраф в размере два миллиона рублей за неудаление фейков о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть «Википедию», предварительно создав ее аналог. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Фадеева, также указал на необходимость разработки качественного аналога онлайн-энциклопедии перед ее закрытием.