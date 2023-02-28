Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на два миллиона рублей за фейки в «Википедии» о ВС РФ

Фонд Wikimedia Foundation, который поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка Таганского района Москвы. Wikimedia Foundation признали виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законодательством). «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере два миллиона рублей», — сказал судья.

Уточняется, что протокол в отношении фонда составил Роскомнадзор. Поводом послужило неудаление из «Википедии» статей о двух мотострелковых бригадах российской армии и публикация ложной информации о действиях ВС РФ в рамках спецоперации.

В ноябре суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation по аналогичной статье. Причиной стали материалы в «Википедии», содержащие недостоверные сведения о спецоперации на Украине.