Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:35, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на два миллиона рублей за фейки в «Википедии» о ВС РФ

Фото: Peter Zimmermann / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Фонд Wikimedia Foundation, который поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка Таганского района Москвы. Wikimedia Foundation признали виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законодательством). «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере два миллиона рублей», — сказал судья.

Уточняется, что протокол в отношении фонда составил Роскомнадзор. Поводом послужило неудаление из «Википедии» статей о двух мотострелковых бригадах российской армии и публикация ложной информации о действиях ВС РФ в рамках спецоперации.

В ноябре суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation по аналогичной статье. Причиной стали материалы в «Википедии», содержащие недостоверные сведения о спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Кремль анонсировал «серьезный разговор» на коллегии ФСБ с Путиным
В России оценили шансы на переговоры с альтернативными силами Украины
На Западе заявили о поддержке России большей частью Южного полушария
Мужчина проигнорировал свадьбу сына и провел вечер с его бывшей женой
В Минобороны объяснили закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково
В районе Артемовска заметили танки Leopard
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Российская модель оказалась в больнице после обращения к частному косметологу
Российский подросток предстанет перед судом за убийство 15-летнего знакомого
Роскомнадзор проверит публикации «ЧВК Редан» в соцсетях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.