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12:47, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

Wikimedia оштрафовали в России на два миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации

Фото: Paul Zinken / DPA / Globallookpress.com

Мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia, поддерживающую инфраструктуру для работы онлайн-энциклопедии «Википедия», на два миллиона рублей за отказ удалить фейки о спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Суд признал виновной организацию Wikimedia по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление запрещенной в России информации") и назначил наказание в виде штрафа на сумму два миллиона рублей», — сказали в инстанции.

Отмечается, что поводом для возбуждения административного дела в отношении организации стали две статьи на «Википедии», содержащие недостоверные сведения о спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что сервис Twitch оштрафовали в России за неудаление стрима украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в реестр физлиц-иноагентов и в реестр террористов и экстремистов). Уточнялось, что платформу обязали выплатить четыре миллиона рублей.

Перед этим сообщалось, что столичный суд оштрафовал на три миллиона рублей Amazon. Как рассказали в инстанции, компания отказалась удалить публикацию, содержащую сведения об изготовлении и продаже наркотиков.

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Евгения Наумова
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