Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:55, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Столичный суд оштрафовал Amazon за репост с сайта о наркотиках

Столичный суд оштрафовал Amazon на три миллиона рублей за репост с «Гидры»

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Столичный суд оштрафовал Amazon на три миллиона рублей за репост с запрещенного сайта о наркотиках «Гидра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение мирового судебного участка №422 в Москве.

«Суд признал виновной компанию Amazon.com, Inc. по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление призывов к осуществлению экстремистской деятельности, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информации о способах изготовления и использования наркотических средств) и назначил наказание в виде штрафа в размере три миллиона рублей», — цитирует информагентство решение судьи Тимура Вахрамеев.

Как уточняют журналисты, в одной из связанных с Amazon соцсетей появился репост с «Гидры», содержащий сведения об изготовлении и продаже наркотиков. Эту публикацию в компании удалять отказались.

Ранее суд в Москве выписал штраф компании Amazon за отказ удалить материалы с пропагандой суицида. Организацию обязали выплатить один миллион рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Артур Галеев
Обсудить
Последние новости
Следствие назвало основную версию крушения Су-34 в Ейске
Врач предупредила об опасности самостоятельной чистки сосудов
Кокорин ответил на критику бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед»
В российском регионе призвали всех подходящих для мобилизации безработных
Создатель российского «Федора» представил лунного робота
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы на пляж и убил двухлетнего ребенка
Из Египта депортировали обвиняемого в покушении на заказное убийство россиянина
В российском регионе двое подростков заживо сожгли пенсионерку на улице
ЕС отказался от введения потолка цен на газ
Столичный суд оштрафовал Amazon за репост с сайта о наркотиках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.