Столичный суд оштрафовал Amazon за репост с сайта о наркотиках

Столичный суд оштрафовал Amazon на три миллиона рублей за репост с «Гидры»

Столичный суд оштрафовал Amazon на три миллиона рублей за репост с запрещенного сайта о наркотиках «Гидра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение мирового судебного участка №422 в Москве.

«Суд признал виновной компанию Amazon.com, Inc. по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление призывов к осуществлению экстремистской деятельности, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информации о способах изготовления и использования наркотических средств) и назначил наказание в виде штрафа в размере три миллиона рублей», — цитирует информагентство решение судьи Тимура Вахрамеев.

Как уточняют журналисты, в одной из связанных с Amazon соцсетей появился репост с «Гидры», содержащий сведения об изготовлении и продаже наркотиков. Эту публикацию в компании удалять отказались.

Ранее суд в Москве выписал штраф компании Amazon за отказ удалить материалы с пропагандой суицида. Организацию обязали выплатить один миллион рублей.