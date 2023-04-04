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12:00, 4 апреля 2023Интернет и СМИ

Глава СПЧ предложил закрыть «Википедию»

Глава СПЧ Фадеев предложил закрыть онлайн-энциклопедию «Википедия»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть онлайн-энциклопедию «Википедия», но перед этим создать ее альтернативу. Об этом пишет ТАСС.

По словам Фадеева, «Википедия» удобна в некоторых аспектах, в частности, для получения справок. При этом глава СПЧ отметил, что в онлайн-энциклопедии содержится много искажений политических и исторических фактов, в связи с чем ее, по мнению Фадеева следует закрыть.

«Мое мнение относительно "Википедии" — ее нужно закрыть. (...) Альтернативы сейчас нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию" — это моя позиция», — высказался глава СПЧ.

Ранее сообщалось, что фонд Wikimedia Foundation, поддерживающий инфраструктуру для «Википедии», оштрафовали в России на два миллиона рублей. Поводом стало неудаление онлайн-энциклопедией фейков о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.

С июля 2022 года Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя закона. Причиной такого решения стало невыполнение ресурсом обязанности по удалению противоправной информации.

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Евгения Наумова
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