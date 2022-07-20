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Роскомнадзор объявил о маркировке Wikimedia Foundation как нарушителя закона

Роскомнадзор объявил о маркировке Wikimedia Foundation в поисковиках как нарушителя закона

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор объявил, что поисковики будут маркировать организацию Wikimedia Foundation, поддерживающую инфраструктуру для онлайн-энциклопедия «Википедия», как нарушителя закона. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале регулятора.

Указано, что причиной стало невыполнение организацией обязанности по удалению противоправной информации. «Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — заявил регулятор.

В Роскомнадзоре добавили, что в онлайн-энциклопедии «Википедия» остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе ложные сведения о специальной операции на Украине. Также отмечается, что поисковики будут соблюдать маркировку до полного устранения организацией нарушений российского законодательства.

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Олег Давыдов
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