Роскомнадзор объявил о маркировке Wikimedia Foundation как нарушителя закона

Роскомнадзор объявил о маркировке Wikimedia Foundation в поисковиках как нарушителя закона

Роскомнадзор объявил, что поисковики будут маркировать организацию Wikimedia Foundation, поддерживающую инфраструктуру для онлайн-энциклопедия «Википедия», как нарушителя закона. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале регулятора.

Указано, что причиной стало невыполнение организацией обязанности по удалению противоправной информации. «Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — заявил регулятор.

В Роскомнадзоре добавили, что в онлайн-энциклопедии «Википедия» остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе ложные сведения о специальной операции на Украине. Также отмечается, что поисковики будут соблюдать маркировку до полного устранения организацией нарушений российского законодательства.