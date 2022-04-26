Wikimedia оштрафовали на 3 миллиона рублей в России

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за 7 статей о спецоперации на Украине

Суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», на 3 миллиона рублей. Причиной стали статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Организацию признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 административного кодекса («Неудаление ресурсом информации в случаях, когда обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»). Штраф был назначен фонду из-за семи статей в «Википедии», в том числе об операции Москвы на Украине, событиях в Буче и Мариуполе.

Уточняется, что это первый случай привлечения Wikimedia к ответственности по статье 13.41.

Ранее Роскомнадзор напомнил «Википедии» про закон «о приземлении». Регулятор также направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями онлайн-энциклопедии.

15 апреля стало известно, что в суд поступили два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation Inc, а также в отношении компании Google. Отмечалось, что организации привлекаются к ответственности за отказ удалить ложные сведения о спецоперации России на Украине и призывы к экстремизму.