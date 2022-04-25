Роскомнадзор напомнил «Википедии» про закон «о приземлении»

Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» попадает под закон «о приземлении»

Wikimedia Foundation, Inc., которой принадлежит онлайн-энциклопедия «Википедия», попадает под действие закона «о приземлении». Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что Wikimedia Foundation, Inc. является иностранной компанией, осуществляющей деятельность в интернете на территории России, на площадке распространяется информация на русском языке, а также осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории РФ. Поэтому при наличии посещаемости более 500 тысяч российских пользователей в сутки, компания попадает под действие закона «о приземлении».

Согласно законодательству, 22 апреля Роскомнадзор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями «Википедии».

Ранее Роскомнадзор составил два протокола по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации») в отношении некоммерческого фонда Wikimedia Foundation Inc., поддерживающего инфраструктуру, на которой работает онлайн-энциклопедия «Википедия», ему пригрозили в России многомиллионным штрафом.

Закон «о приземлении» зарубежных технологических компаний начал действовать в России с 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, в случае, если аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированных за пределами страны организаций за сутки составляет больше 500 тысяч человек, то корпорации должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и открыть в стране филиал, представительство или другое уполномоченное лицо.