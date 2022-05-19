Wikimedia Foundation обязали открыть филиал в России

Роскомнадзор обязал фонд Wikimedia Foundation Inc. открыть представительство в России

Роскомнадзор внес некоммерческую организацию Wikimedia Foundation Inc., поддерживающую инфраструктуру для онлайн-энциклопедия «Википедия», в перечень компаний, обязанных выполнить требования закона о «приземлении». Информация об этом появилась в соответствующей базе ведомства.

Согласно записи в базе данных, Wikimedia Foundation Inc., зарегистрированная в США, должна создать в России филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо. Помимо того, организацию обязали зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих информационных ресурсах электронную форму.

В списке принадлежащих Wikimedia Foundation Inc. ресурсов приведены порталы www.wikipedia.org, wikipedia.org и ru.wikipedia.org. Отмечается, что фонд был внесен в перечень 18 мая 2022 года. Также указано, что организация на данный момент не исполнила ни одно из требований закона.

О том, что Wikimedia Foundation, Inc. попадает под действие закона о «приземлении», Роскомнадзор сообщил в конце апреля. Регулятор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости «Википедии» российскими пользователями.

Закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций начал действовать в России 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, владелец зарегистрированного за рубежом интернет-ресурса, чья суточная посещаемость российскими пользователями составляет более 500 тысяч человек, должен открыть филиал или представительство в России или учредить российское юрлицо.