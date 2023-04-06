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11:31, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Владельца «Википедии» оштрафовали в России на 800 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за отказ удалить материал

Фото: Evan Lorne / Shutterstock / Fotodom

Суд в Москве в четверг, 6 апреля, оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую онлайн-энциклопедией «Википедия», на 800 тысяч рублей за отказ удалить материал. Об этом пишет ТАСС.

«Признать Wikimedia Foundation виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей», — огласил решение судья.

Поводом для привлечения к административной ответственности стал отказ «Википедии» удалить материал о запрещенной и признанной экстремистской песне российской группы «Психея».

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выступил с предложением закрыть «Википедию». По его словам, в онлайн-энциклопедии содержится много искажений политических и исторических фактов. При этом он отметил, что перед закрытием нужно создать альтернативу «Википедии» в России.

Перед этим стало известно, что Wikimedia Foundation оштрафовали в России еще на два миллиона рублей. Поводом послужило неудаление из «Википедии» фейков о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.

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Евгения Наумова
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