В Кремле высказались о предложении закрыть «Википедию»

Песков призвал создать аналог «Википедии» в ответ на предложение об ее закрытии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал создать аналог онлайн-энциклопедии «Википедия» в ответ на предложение Главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева закрыть портал. Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что в России нужно создать аналог «Википедии» с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии этого портала в рунете.

«Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию», — высказался пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля также отметил, что в «Википедии» много искажений и фактологических ошибок, однако на вопрос о том, стоит ли закрывать портал в рунете ответил, что прежде нужно создать качественный аналог.