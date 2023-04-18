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12:34, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

«Википедию» оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного видео
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Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Globallookpress.com

Суд Таганского района в Москве оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

«Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в постановлении суда. Организацию обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

По данным ТАСС, Wikimedia Foundation отказалась удалять видео, пропагандирующее зацепинг. На запрещенном ролике человек едет на крыше вагона товарного поезда.

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13 апреля суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 миллиона рублей. Уточнялось, что организации выписали штраф за неудаление статьи о боевых действиях в рамках спецоперации на Украине и проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали в России за отказ удалять материалы. Так, в апреле организацию обязали выплатить 800 тысяч рублей за неудаление информации о запрещенной и признанной экстремистской песне российской группы «Психея». Перед этим организации выписали штраф в размере 2 миллионов рублей за неудаление фейков о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.

В том же месяце глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть «Википедию», предварительно создав ее аналог. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Фадеева, также указал на необходимость разработки качественного аналога онлайн-энциклопедии перед ее закрытием.

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Олег Давыдов
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