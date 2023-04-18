«Википедию» оштрафовали на 800 тысяч рублей

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного видео

Суд Таганского района в Москве оштрафовал организацию Wikimedia Foundation, которая поддерживает инфраструктуру для онлайн-энциклопедии «Википедия», на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

«Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в постановлении суда. Организацию обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

По данным ТАСС, Wikimedia Foundation отказалась удалять видео, пропагандирующее зацепинг. На запрещенном ролике человек едет на крыше вагона товарного поезда.

13 апреля суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 миллиона рублей. Уточнялось, что организации выписали штраф за неудаление статьи о боевых действиях в рамках спецоперации на Украине и проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали в России за отказ удалять материалы. Так, в апреле организацию обязали выплатить 800 тысяч рублей за неудаление информации о запрещенной и признанной экстремистской песне российской группы «Психея». Перед этим организации выписали штраф в размере 2 миллионов рублей за неудаление фейков о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.

В том же месяце глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть «Википедию», предварительно создав ее аналог. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Фадеева, также указал на необходимость разработки качественного аналога онлайн-энциклопедии перед ее закрытием.

