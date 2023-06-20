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12:02, 20 июня 2023Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей

Суд Москвы оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление 32 каналов

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление 32 каналов, публикующих запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Суд постановил признать виновным Telegram по части 2 статьи 13.41 (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — огласил решение судья. Мессенджеру назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей.

Отмечается, что Telegram отказался удалять 32 канала, на которых размещается несоответствующая действительности информация о спецоперации на Украине и Российской армии.

В мае глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев предложил распространить на Telegram-каналы правила регулирования, применяемые в отношении СМИ. По мнению Фадеева, в случае неоднократных повторений нарушений со стороны Telegram-каналов необходимо задуматься о введении Telegram-каналов в законодательное поле.

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    Олег Давыдов
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