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12:01, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре оценили перспективу разблокировки соцсети X в России

Роскомнадзор заявил, что оснований для разблокировки соцсети X в России нет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

В Роскомнадзоре оценили перспективу разблокировку соцсети X в России. Слова ведомства о ситуации с платформой передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что оснований для того, чтобы снять ограничения с соцсети на территории страны, нет.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что российские власти могли бы подумать о том, чтобы разблокировать X в России. По ее мнению, на платформе стало намного меньше деструктивного контента и цензуры.

В феврале 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил главу Роскомнадзора Андрея Липова разблокировать соцсеть X после публикации на платформе интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, сам факт появления беседы в соцсети доказывает ее нейтралитет в распространении информации.

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