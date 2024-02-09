В Госдуме попросили разблокировать X после интервью Путина Карлсону

Вице-спикер Госдумы Даванков попросил разблокировать X после интервью Путина

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать соцсеть X (бывшая Twitter) после публикации в ней интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова приводит ТАСС.

«Сам факт публикации такого интервью доказывает, что соцсеть X придерживается нейтралитета в распространении информации. И это лучший повод наконец разблокировать бывший Twitter в России», — заявил Даванков.

Он также отметил, что после смены владельца соцсети изменилась ее политика. После того как ее приобрел американский миллиардер Илон Маск, было удалено более 90 процентов запрещенного в России контента, а также разблокированы аккаунты российских политиков.

Даванков добавил, что идею разблокировать X в России поддержала даже Лига безопасного интернета (ЛБИ). «Нужно просто взять и сделать это», — заключил он.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля. Маск сделал репост видео беседы и сообщил, что смотрит его. Ранее он пообещал Карлсону не блокировать интервью с российским лидером в соцсети.

Социальную сеть Twitter заблокировали в России в марте 2022 года. В Роскомнадзоре приняли такое решение, после того как на платформе ограничили доступ к аккаунтам российских СМИ.

В октябре того же года соцсеть приобрел Маск. После покупки Twitter он распустил совет директоров и уволил большую часть сотрудников. В июле 2023 года предприниматель сменил название соцсети на X и сменил его логотип.