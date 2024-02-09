Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:43, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме попросили разблокировать X после интервью Путина Карлсону

Вице-спикер Госдумы Даванков попросил разблокировать X после интервью Путина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать соцсеть X (бывшая Twitter) после публикации в ней интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова приводит ТАСС.

«Сам факт публикации такого интервью доказывает, что соцсеть X придерживается нейтралитета в распространении информации. И это лучший повод наконец разблокировать бывший Twitter в России», — заявил Даванков.

Он также отметил, что после смены владельца соцсети изменилась ее политика. После того как ее приобрел американский миллиардер Илон Маск, было удалено более 90 процентов запрещенного в России контента, а также разблокированы аккаунты российских политиков.

Материалы по теме:
«Придурок с раздутым эго» Илона Маска боготворили в сети и называли гением. Почему теперь его ненавидят и считают фриком?
«Придурок с раздутым эго»Илона Маска боготворили в сети и называли гением. Почему теперь его ненавидят и считают фриком?
20 декабря 2023
«Путин взял контроль над интервью». Как на Западе отреагировали на интервью президента России Такеру Карлсону?
«Путин взял контроль над интервью». Как на Западе отреагировали на интервью президента России Такеру Карлсону?
Сегодня

Даванков добавил, что идею разблокировать X в России поддержала даже Лига безопасного интернета (ЛБИ). «Нужно просто взять и сделать это», — заключил он.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля. Маск сделал репост видео беседы и сообщил, что смотрит его. Ранее он пообещал Карлсону не блокировать интервью с российским лидером в соцсети.

Социальную сеть Twitter заблокировали в России в марте 2022 года. В Роскомнадзоре приняли такое решение, после того как на платформе ограничили доступ к аккаунтам российских СМИ.

В октябре того же года соцсеть приобрел Маск. После покупки Twitter он распустил совет директоров и уволил большую часть сотрудников. В июле 2023 года предприниматель сменил название соцсети на X и сменил его логотип.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Норвегия передаст Украине средства ПВО

      Режиссер «Голоса» рассказал об ужасной ошибке на шоу

      Женщина вернулась из отпуска и спустя 12 дней нашла скорпиона в чемодане

      В России подешевели шины для легковушек

      Дипломат опроверг возможности Прибалтики закрыть Балтийское море для России

      На Украине клирика УПЦ обвинили в организации провокаций

      На Украине заявили о тяжелой ситуации для ВСУ под Купянском

      Российский певец рассказал о кознях Пугачевой против Булановой

      В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше