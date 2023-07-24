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12:53, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Маск сменил название и логотип Twitter

Владелец Twitter Илон Маск изменил название и логотип аккаунта компании в соцсети на X

Фото: Carlos Barria / Reuters

Владелец социальной сети Twitter,американский миллиардер Илон Маск провел ребрендинг платформы. Он сменил название Twitter: теперь соцсеть называется X.

Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X. Незадолго до того как изменить дизайн соцсети, изменения внесли и в ее официальный аккаунт в Twitter: его аватар и название изменили на X.

О том, что компания планирует поменять логотип, стало известно 23 июля. Маск заявил, что новый логотип будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

4 апреля Twitter изменил логотип с голубой птицы на изображение собаки с криптовалюты Dogecoin. Однако уже 7 апреля соцсеть вернула старый логотип.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. Сразу после покупки компании он полностью сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников.

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    Евгения Наумова
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