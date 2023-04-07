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11:22, 7 апреля 2023Интернет и СМИ

Twitter вернул логотип с голубой птицей

Соцсеть Twitter вернула логотип с изображением голубой птицы

Фото: Primakov / Shutterstock / Fotodom

Социальная сеть Twitter вернула оригинальный логотип с голубой птицей. Это произошло через несколько дней после того, как ее логотип был изменен на изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin.

Значок голубой птицы вернулся в верхний левый угол платформы, заменив значок с псом породы шиба-ину.

В компании пока не прокомментировали возвращение старого логотипа. Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск тоже никак не высказался по этому поводу.

О том, что соцсеть Twitter изменила логотип сообщалось 4 апреля. На своей странице в соцсети Маск опубликовал скриншот переписки с пользователем под ником Chairman, который в марте 2022 года предложил бизнесмену купить Twitter и сменить логотип с синей птицы на собаку. «Как и обещал», — подписал скриншот предприниматель.

Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 года. Бизнесмен объяснил решение о покупке соцсети желанием помочь человечеству. Он заявил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

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Евгения Наумова
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