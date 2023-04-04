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00:11, 4 апреля 2023Интернет и СМИ

Twitter изменил логотип

Социальная сеть Twitter изменила логотип на изображение собаки с Dogecoin

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Социальная сеть Twitter изменила логотип на изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin, на фоне этого цена криптовалюты выросла на бирже Binance более чем на 30 процентов, сообщает телеканал CNBC.

Вместо голубой птицы у некоторых пользователей соцсети появился значок с псом породы шиба-ину. После этого владелец Twitter, американский бизнесмен поделился мемом об этом со своими подписчиками.

В настоящее время неизвестно, является ли это изменение постоянным, в блоге социальной сети и на странице Илона Маска нет комментариев по этому поводу.

Ранее газета The New York Times сообщила, что часть исходного кода социальной сети Twitter была выложена в интернет и находилась в открытом доступе в течение нескольких месяцев.

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Марина Совина
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