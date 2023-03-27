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05:33, 27 марта 2023Интернет и СМИ

Стало известно об утечке исходного кода Twitter в открытый доступ

NYT: исходный код Twitter находился в открытом доступе в интернете несколько месяцев

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Часть исходного кода социальной сети Twitter была выложена в интернет и находилась в открытом доступе в течение нескольких месяцев. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как стало известно изданию, сведения были размещены на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub. При этом отмечается, что руководители узнали об утечке недавно. Собеседники NYT пояснили, что проблема заключается в том, что код содержит уязвимости, которые могут позволить хакерам извлечь данные пользователей или воздействовать на работу соцсети.

Twitter обратился в окружной суд США по Северному округу Калифорнии с просьбой обязать сервис идентифицировать человека, который поделился кодом, а также любых других лиц, которые его скачали. Кроме того, в компании проводится внутреннее расследование, сообщили NYT два источника, знакомые с его ходом. По их словам, предполагается, что выложивший в Сеть код сотрудник покинул компанию в прошлом году.

Ранее хакеры взломали Reddit и получили доступ к внутренним документам, исходному коду, а также к некоторым бизнес-системам.

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Марина Совина
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